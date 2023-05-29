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عربي-دولي

ضربات شديدة.. هجومٌ روسي كبير على كييف!

Lebanon 24
29-05-2023 | 06:54
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شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، هجوماً جوياً روسياً جديداً، الإثنين، وهو الهجوم الروسي الثالث على كييف خلال 24 ساعة.

ورجح الجيش الأوكراني استخدام الجيش الروسي لصاروخ "إسكندر"، الذي أطلق من المناطق الشمالية تجاه كييف.
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وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط كل الصواريخ الروسية التي استهدفت كييف، الاثنين، قبل بلوغ أهدافها.

وأكد مراسلو وكالة فرانس برس صباح الاثنين سماع دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف بعدما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية مجدداً صواريخ ومسيرات روسية ليلاً.

وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، ودعا السكان إلى "البقاء في الملاجئ". وبعد دقائق، أضاف "يستمر الهجوم على كييف".

ولفت كليتشكو إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل على إطفاء حطام الصواريخ المشتعل على الطريق في منطقة أوبولونسكي شمال كييف.

من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي".

وواجهت كييف، التي كانت بمنأى نسبيا عن الهجمات منذ بداية العام، هجمات جوية كل ليلة تقريبا هذا الشهر.

وقال سلاح الجو الأوكراني، الإثنين، إنه أسقط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأضاف سلاح الجو على قناته على تيليغرام أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة بهجماتها الاثنين.
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