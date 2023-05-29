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منذ 100 عام.. دولة تسجل أكثر أيام شهر ايار حرا

Lebanon 24
29-05-2023 | 08:36
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سجّلت شنغهاي، الإثنين، أكثر أيام شهر ايار حرا منذ 100 عام، على ما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة.

وجاء في منشور على الحساب الرسمي لمصلحة الأرصاد الجوية في منصة "ويبو" الاجتماعية "عند الساعة 13:09، بلغت درجة الحرارة في محطة تشوجياهوي 36.1 درجة مئوية، محطمة رقما قياسيا يعود إلى 100 عام لأعلى درجة حرارة في مايو".
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ويقول العلماء إن احترار المناخ يؤدي إلى تفاقم الأحوال الجوية السيئة، مع تحذير تقرير حديث من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن "كل زيادة في احترار المناخ تكثف الاخطار المتعددة والمتزامنة".

وفي وقت لاحق من بعد ظهر الإثنين، ارتفعت درجة الحرارة في محطة المترو في وسط شنغهاي إلى 36.7 درجة مئوية، حسبما ذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في المدينة الواقعة في شرق الصين.

وكانت درجات الحرارة القياسية التي سجّلت 4 مرات في السابق 35.7 درجة مئوية، في الأعوام 1876 و1903 و1915 و2018 وفق مصلحة الأرصاد الجوية. (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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