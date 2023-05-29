حريق هائل في مبنى حكومي بالقاهرة.. وسقوط 18 مصاباً (فيديو)

أصيب 18 شخصا بعد اندلاع حريق في مبنى حكومي من 7 طوابق في القاهرة، اليوم الإثنين، حسبما أفاد مصدر أمني مصري.





وقال المصدر أن الحريق نشب في مبنى جهاز مدينة 15 مايو جنوبي العاصمة، موضحاً أن الإصابات تتراوح بين الاختناق والحروق السطحية.

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وزارة الداخلية المصرية أشارت في بيان إلى أن "الفحص المبدئي أظهر أن ماسا كهربائيا في جهاز تكييف بالطابق الثالث وراء نشوب الحريق".

وامتدت النيران إلى أكثر من طابق، بينما تضرر جزء كبير من واجهة المبنى من جراء الحريق.



وتم إخلاء المبنى من الموظفين والزوار، بينما تصاعدت الأدخنة من داخله.



وبحسب المصدر، فإن السلطات أرسلت 10 سيارات إطفاء لموقع الحادث، وفي وقت لاحق أعلنت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة عن السيطرة على الحريق. (سكاي نيوز)