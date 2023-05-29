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عربي-دولي

مكتب زيلينسكي يحظر على مسؤوليه نشر نتائج سير عمل القوات الجوية خلال الاشتباكات

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:30
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وجه مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك في بيان المسؤولين بعدم جواز نشر عملية ونتائج عمل قوات الدفاع الجوية الأوكرانية خلال المعارك.

ولفت بودولياك في منشور، إلى أنه يتوجب على المسؤولين في الإدارة العسكرية الإقليمية ورؤساء البلديات والنشطاء عدم نشر صور من مواقع الصواريخ أو الانفجارات أو صور لعمل القوات الجوية الدفاعية والأنظمة الدفاعية.
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وأشار إلى أن نشر مثل هذه المعلومات التي تشكل تهديدا للأمن القومي والدفاع عن البلاد، يعتبر "إهمالا جنائيا" يعاقب عليه.

إلى ذلك قال البرلماني الأوكراني مكسيم بوزانسكي إن لجنة البرلمان الأوكراني القانونية ستنظر في معاقبة مثل هذه الأنشطة.

وفي وقت سابق، حثت السلطات الأوكرانية مواطني البلاد على عدم نشر صور ومقاطع فيديو تظهر عملية ونتائج أعمال الدفاع الجوي على الإنترنت، حيث يمكن أن يكشف ذلك عن مواقعها. (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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