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عربي-دولي

تصعيد جديد للحرب.. روسيا تقصف كييف بصواريخ إسكندر

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:25
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شنت روسيا، اليوم، هجوماً جوياً كبيراً على كييف، استخدمت فيه صواريخ إسكندر، في وقت اعترفت السلطات الأوكرانية في بيان نادر بأنّ موقعاً عسكرياً غرب البلاد تعرّض لخسائر في سلسلة ضربات ليلية.

وبعد ساعات من إعلان كييف، أكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنها قصفت ليلاً "مطارات" في أوكرانيا و"دمّرت" كلّ أهدافها.
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وجاء في البيان الروسي "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة" من دون أن يحدّد مواقع الضربات. وأضاف: "أُصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية".

وبعد القصف الليلي، سمع صحفيو وكالة الصحافة الفرنسية دوي صفارات الإنذار بالعاصمة الأوكرانية في الصباح، أعقبه سلسلة من الانفجارات عند حوالي الساعة 11.10 صباحاً بالتوقيت المحلي (08.10 بتوقيت غرينتش).

بدوره، تحدث رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عن انفجارات في أحياء وسط المدينة. من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.


ووفق رئيس البلدية، أصيب شخص بجروح ونُقل إلى المستشفى. وسقط حطام صواريخ تمّ تدميرها على 3 أحياء على الأقل شمال وشرق العاصمة، مما تسبب في اندلاع حريق، بحسب الإدارة العسكرية.

وكانت روسيا قد كثّفت هجماتها الجوية على العاصمة الأوكرانية منذ بداية الشهر الحالي، وشنت جميعها تقريباً حتّى الآن خلال الليل.
المصدر: الجزيرة
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