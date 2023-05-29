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إقتصاد

مصرف مركزي عربي يرفع احتياطياته من الذّهب 2% في يوم واحد!

Lebanon 24
29-05-2023 | 12:58
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عزّز البنك المركزي العراقي احتياطياته من الذهب بنحو 2% في يوم واحد الأسبوع الماضي، كجزء من الخطة التدريجية لزيادة مخزونات المعدن الثمين.
 
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي، مازن صباح، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" بالعاصمة بغداد، إن العراق اشترى 2.5 طن من السبائك يوم الخميس ليرتفع احتياطاته إلى 132.73 طن، لافتاً الى أن الاستراتيجية هي الحصول على مزيد من الذهب في النصف الثاني من 2023.
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وأضاف: "خطتنا الحالية هي شراء كميات صغيرة عدة مرات، وليس كمية كبيرة دفعة واحدة".


واستأنف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشترياته من الذهب في 2022 بعد توقف دام 4 سنوات، في إطار برنامج لتنويع أصوله الأجنبية البالغة نحو 100 مليار دولار.

واشترى البنك المركزي العراقي 34 طنا من الذهب في حزيران الماضي، بزيادة لمرة واحدة بنسبة 35% في مقتنياته. ويتم تخزين السبائك لدى بنك إنجلترا وبنك فرنسا.

المصدر: العربية نت

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