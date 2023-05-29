السيسي وأردوغان يتخذان قراراً مهماً.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية

أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قررا خلال اتصال هاتفي البدء الفوري بترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

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وذكرت الرئاسة المصرية أن الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة. أما من جانبه، فقد أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.