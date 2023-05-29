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عربي-دولي

هلعٌ وجرحى في تل أبيب بسبب "صرصور".. شاهدوا ما حصل!

Lebanon 24
29-05-2023 | 15:36
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شهد أحد مقاهي تل أبيب في إسرائيل يوم السبت الماضي حادثة فريدة من نوعها، حيث تسبب صرصور بحالة من الفوضى والهلع، مما أدى لسقوط جرحى.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى "ديزنغوف"، أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار في كل الاتجاهات خوفاً من هجوم.
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وعلى الفور، هرعت وحدات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المقهى والقبض على المشتبه بهم.
 
وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب صراخ السيدة هو رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزعها، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطراً أمنياً.

وتسبب الحادث بإصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار من المكان.
 
 
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