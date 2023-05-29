في السودان.. تمديد وقف إطلاق النار وترحيب أميركي- سعودي

أعلن مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن الولايات المتحدة والسعودية رحّبتا باتفاق تم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما لمدة خمسة أيام.

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وأضاف البيان أن تمديد الاتفاق الذي وقع يوم 20 ايار "سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل لفترة أطول".

وقال إنه "على الرغم من عدم الالتزام به بشكل كامل، فقد مكّن وقف إطلاق النار من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ما يقدر بمليوني شخص سوداني محتاج. وسيسمح التمديد ببذل مزيد من الجهود الإنسانية".





