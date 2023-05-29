بايدن: تحدثتُ مع أردوغان بشأن مقاتلات "إف-16" والسويد

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان عبّر له مجدداً عن رغبة أنقرة في شراء طائرات "إف-16" المقاتلة من الولايات المتحدة.وأضاف في اتصال هاتفي مع أردوغان هنأه خلاله على فوزه بانتخابات الرئاسة الأحد، أن "واشنطن تريد أن تتخلى أنقرة عن اعتراضها على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".وأوضح للصحافيين قبل مغادرة البيت الأبيض متوجها إلى ولاية ديلاوير: "تحدثت مع أردوغان وهنأته. وما يزال يريد حلاً ما بخصوص مقاتلات إف-16. أخبرته أننا نريد التعامل مع السويد، فلننه ذلك إذن. لذلك سنعاود التواصل".وتابع: "سنتحدث أكثر عن ذلك الأسبوع المقبل".