Advertisement

عربي-دولي

عاصفة تنهي حياة عنصرين في الاستخبارات الإيطالية وإسرائيلي وروسية

Lebanon 24
29-05-2023 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1072214-638210236577585313.jpg
Doc-P-1072214-638210236577585313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قضى أربعة أشخاص، بينهم عنصران في الاستخبارات الإيطالية ورجل إسرائيلي، في انقلاب قارب سياحي إثر هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري شمالي إيطاليا.

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترا، مساء الأحد، قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة.
Advertisement

وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة فرانس برس "عُثر على جثث أربعة أشخاص".

وبين الضحايا عنصران في الاستخبارات الإيطالية.

وجاء في بيان رسمي لأجهزة الأمن الإيطالية "مساء 28 مايو عقب حادث بحري تسببت فيه زوبعة عنيفة، فُقد كلاوديو ألونسي (62 عامًا) (...) وتيتسيانا بارنوبي (53 عامًا). وهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات وكانا في المنطقة للمشاركة في حفلة تم تنظيمها بمناسبة عيد ميلاد أحد المشاركين".

وأحد الضحايا مواطن إسرائيلي "خمسيني"، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة أن القتيل الإسرائيلي هو "عنصر سابق في قوات الأمن".

أما الضحية الرابعة فهي مواطنة روسية وفق موقع "فاريسي نيوز" الإخباري المحلي.

وتحدث رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا مساء الأحد عن "حادث خطير جدا" نجم عن "زوبعة".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت أيضا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقل سياحا إيطاليين وأجانب وغرق بسرعة.

وأظهر مقطع فيديو صوره عناصر الإطفاء مروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها كراس وبقايا.

وتقع بحيرة ماجوري في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتُعد وجهة سياحية شهيرة.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:50 | 2023-05-30
00:40 | 2023-05-30
00:30 | 2023-05-30
00:15 | 2023-05-30
00:00 | 2023-05-30
00:00 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website