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عربي-دولي

دعوة لبقاء المواطنين في الملاجئ.. كييف تتعرّض لهجوم روسي جديد

Lebanon 24
29-05-2023 | 23:14
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أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ان قوات الدفاع الجوي تواصل العمل ضد أهداف روسية في منطقة كييف.

ودوت انفجارات في كييف، فجر اليوم الثلاثاء، ودعت السلطات الأوكرانية المواطنين إلى البقاء في الملاجئ.
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وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن العاصمة تتعرض لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة، مشيرا إلى اندلاع حريق في مبنى متعدد الطوابق في هولوسيفسكي.

وأضاف كليتشكو أنه يتم اجلاء السكان من منطقة هولوسيفسكي بعد نشوب الحريق، وقد تم العثور على ضحية واحدة.

وتحدث كليتشكو عن سقوط حطام لمسيرات في عدد من أحياء العاصمة أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

واشتعلت النيران في منزل بدارنيتسكي بسبب سقوط الحطام، وفق كليتشكو الذي أكد اشتعال النيران في عدد من السيارات نتيجة سقوط الحطام في منطقة بوديلسكي التي شهدت انفجارات متتالية.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات وصور قالوا إنها للهجمات الروسية الأخيرة بالمسيرات على كييف.

وكشف سلاح الجو الأوكراني، الإثنين، عن تفاصيل "الهجوم الأكبر على كييف"، الذي شنته القوات الروسية.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني، أمس الإثنين، بأنه أسقط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأوضح سلاح الجو على قناته على تيليغرام أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة بهجماتها الإثنين.(سكاي نيوز)

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