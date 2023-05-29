ثالث هجوم روسي "هائل" على كييف خلال 24 ساعة.. وأوكرانيا تكشف حصيلته

دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكراني أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على كييف، بحسب ما أعلنته الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، وصف الهجوم بأنه "هائل"، وقال على تطبيق المراسلة تيليغرام إن روسيا شنته باستخدام طائرات "شاهد" إيرانية الصنع فقط.

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وتم حشد الهجوم من اتجاهات ومحاور مختلفة وعلى عدة موجات، حيث استمر التنبيه الجوي قرابة 3 ساعات بشكل متواصل.



وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة، ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا.

وأشارت الإدارة إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حي هولوسيفسكي بعد اندلاع حريق في الطابقين الأخيرين في مبنى سكني متعدد الطوابق، بسبب سقوط حطام المسيرات، وتم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبنى، مؤكدة أن عمليات البحث تجري عن أشخاص تحت الحطام.

وكشف سلاح الجو الأوكراني، الإثنين، عن تفاصيل "الهجوم الأكبر على كييف" الذي شنته القوات الروسية.



وأفاد سلاح الجو الأوكراني الإثنين، بأنه أسقط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأوضح سلاح الجو على قناته على تيليغرام أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة بهجماتها الإثنين. (سكاي نيوز)