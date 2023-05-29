لأول مرة منذ 3 سنوات.. إيلون ماسك قريباً في الصين

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ينوي الملياردير الأميركي ورئيس Tesla إيلون ماسك زيارة الصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في أول زيارة إلى هناك في 3 سنوات، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة رويترز.وبحسب المصادر المطلعة على الأمر، يعتزم ماسك لقاء مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، كما ينوي زيارة مصنع الشركة في شنغهاي.لكن المصادر رفضت في الوقت ذاته الكشف عن هوية الأشخاص الذين يعتزم ماسك مقابلتهم أو طبيعة المواضيع المقرر مناقشتها.وتعد الصين هي ثاني أكبر أسواق Tesla بعد أميركا، كما أن مصنعها في شنغهاي هو أكبر مركز إنتاج تابع لشركة السيارات الكهربائية.وكانت Tesla رفعت أسعار سيارات Model S و Model X في الصين بنحو 19 ألف يوان (2749 دولاراً)، في مطلع الشهر الجاري.ووفقاً للزيادات، وصل سعر سيارات Model S إلى 808.9 ألف يوان، مقارنة بالأسعار القديمة عند 789.9 ألف يوان.(cnbc)