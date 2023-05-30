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عربي-دولي
ضابط سعودي أنقذ طفله من الموت وقضى غرقاً... تعاطف واسع وشديد
Lebanon 24
30-05-2023
|
00:00
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أعرب كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم وحزنهم بعد وفاة ضابط أمن سعودي متقاعد حديثا، قضى بعد أن أنقذ طفله الصغير من الموت غرقا.
وكان شاطئ "نصف القمر" في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية للمملكة قد شهد حادثة وصفت بالمؤلمة والقاسية عقب لفظ العميد المتقاعد، سالم السلهي، أنفاسه الأخيرة بعد أن استطاع إنقاذ ابنه ذي الـ 10 أعوام، من الموت غرقا.
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وكان السهلي (53 عاما)، قد تقاعد مؤخرا برتبة عميد بعد أن أنهى سنوات خدمته في الإدارة العامة للجوازات في العاصمة الرياض.
وأوضح شقيق الراحل في حديث إلى صحيفة "عكاظ" المحلية أن "الحادثة المؤلمة" قد وقعت عصر يوم الخميس، قائلا: "بعد أن أنقذ شقيقي طفله سقط وتوفي، وتم نقله السبت الماضي إلى محافظة المجمعة للصلاة عليه ومواراته الثرى".
ورآى ناشطون على مواقع التواصل في الحادثة تعبيرا عن أسمى مشاعر الأبوة، جسدها السهلي بإنقاذه ولده.
وتناقل آخرون الخبر بحزن بالغ.(الحرة)
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