Advertisement

عربي-دولي

ضابط سعودي أنقذ طفله من الموت وقضى غرقاً... تعاطف واسع وشديد

Lebanon 24
30-05-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1072229-638210258274937824.jpg
Doc-P-1072229-638210258274937824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم وحزنهم بعد وفاة ضابط أمن سعودي متقاعد حديثا، قضى بعد أن  أنقذ طفله الصغير من الموت غرقا.

وكان شاطئ "نصف القمر" في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية للمملكة قد شهد حادثة وصفت بالمؤلمة والقاسية عقب لفظ  العميد المتقاعد، سالم السلهي، أنفاسه الأخيرة بعد أن استطاع إنقاذ ابنه ذي الـ 10 أعوام، من  الموت غرقا.
Advertisement

وكان السهلي (53 عاما)، قد تقاعد مؤخرا برتبة عميد بعد أن أنهى سنوات خدمته في الإدارة العامة للجوازات في العاصمة الرياض.

وأوضح شقيق الراحل في حديث إلى صحيفة "عكاظ" المحلية أن "الحادثة المؤلمة" قد وقعت عصر يوم الخميس، قائلا: "بعد أن أنقذ شقيقي طفله سقط وتوفي، وتم نقله السبت الماضي إلى محافظة المجمعة للصلاة عليه ومواراته الثرى".

ورآى ناشطون على مواقع التواصل في الحادثة تعبيرا عن أسمى مشاعر الأبوة، جسدها السهلي بإنقاذه ولده.

وتناقل آخرون الخبر بحزن بالغ.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:50 | 2023-05-30
00:40 | 2023-05-30
00:30 | 2023-05-30
00:15 | 2023-05-30
00:00 | 2023-05-30
23:45 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website