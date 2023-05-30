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عربي-دولي

في "هوليوود بيتش"... اطلاق نار ومعلومات عن سقوط 9 اصابات

Lebanon 24
30-05-2023 | 00:15
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أشارت وسائل إعلام أميركية إصابة 9 أشخاص بالرصاص، الاثنين، بمن فيهم شاب يبلغ من العمر 15 عاما، في حادث إطلاق نار  في منطقة هوليوود بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، وفقا لشبكة "سي.بي.أس. نيوز".
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وذكرت الشبكة على موقعها الإلكتروني أن شرطة هوليوود استجابت لتقارير تفيد بإطلاق النار على عدة أشخاص، بعد ظهر الاثنين.

وأظهرت إحدى الكاميرات لقطات حية من مكان الحادث لأشخاص يركضون بشكل مندفع من مكان الحادث، وفقا للموقع.

وأوضح الموقع أن 4 صور أظهرت اتجاه عدد من سيارات الشرطة لمسرح الجريمة، بالإضافة إلى عدة شاحنات إنقاذ في المنطقة.

وأغلقت السلطات طريقا واحدا على الأقل، وعلمت شبكة "سي بي إس نيوز" أن السلطات أقامت حواجز في محيط الحادث.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر عدد من عناصر الشرطة وهم يحاولون إسعاف بعض الجرحى في المنطقة. ولم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من إصالة المواد المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد شهود عيان وقوع حادث إطلاق نار في منطقة هوليوود بيتش بولاية فلوريدا.

وطلبت شرطة مدينة هوليوود على صفحتها على "تويتر" السكان بتجنب منطقة "هوليوود بيتش" بسبب استمرار التحقيقات الأولية. (الحرة) 
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