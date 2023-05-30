بسبب "دعمها" لروسيا بالأسلحة.. البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران

أقر البرلمان الأوكراني، مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على إيران المتهمة بتزويد موسكو بأسلحة تستخدمها في غزوها لأوكرانيا.

وقال البرلمان الأوكراني على موقعه إن "هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران"، بحسب تعبيره.

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وبحسب ما أعلنه النائب ياروسلاف زيليزنياك، فإن القرار يفرض عقوبات من قبل كييف على إيران لمدة 50 عاماً.

وأشار النائب في قناته على "تليغرام" إلى أن 328 نائباً صوتوا لصالح هذا القرار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم في 28 أيار إلى البرلمان الأوكراني مشروع قرار للموافقة على قرار المجلس القومي للأمن والدفاع، الذي بموجبه ستفرض كييف عقوبات على إيران لمدة 50 عاماً. كما ينص القرار على فرض حظر كامل على العمليات التجارية مع إيران.

وتتضمن حزمة العقوبات حظراً على التجارة العسكرية مع إيران ووقف عبور هذه البضائع عبر أوكرانيا و"تعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية لصالح المقيمين الإيرانيين".





ولا يزال يتعين على الرئيس فولوديمير زيلينسكي التوقيع على النص لإقراره، وهو إجراء شكلي لأن الأخير هو الذي قدم القرار إلى البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الأمن والدفاع. (العربية)