Advertisement

عربي-دولي

بسبب "دعمها" لروسيا بالأسلحة.. البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران

Lebanon 24
30-05-2023 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1072241-638210285616302073.jpg
Doc-P-1072241-638210285616302073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر البرلمان الأوكراني، مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على إيران المتهمة بتزويد موسكو بأسلحة تستخدمها في غزوها لأوكرانيا.
وقال البرلمان الأوكراني على موقعه إن "هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران"، بحسب تعبيره.
Advertisement
وبحسب ما أعلنه النائب ياروسلاف زيليزنياك، فإن القرار يفرض عقوبات من قبل كييف على إيران لمدة 50 عاماً.
وأشار النائب في قناته على "تليغرام" إلى أن 328 نائباً صوتوا لصالح هذا القرار.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قدم في 28 أيار إلى البرلمان الأوكراني مشروع قرار للموافقة على قرار المجلس القومي للأمن والدفاع، الذي بموجبه ستفرض كييف عقوبات على إيران لمدة 50 عاماً. كما ينص القرار على فرض حظر كامل على العمليات التجارية مع إيران.
وتتضمن حزمة العقوبات حظراً على التجارة العسكرية مع إيران ووقف عبور هذه البضائع عبر أوكرانيا و"تعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية لصالح المقيمين الإيرانيين".


ولا يزال يتعين على الرئيس فولوديمير زيلينسكي التوقيع على النص لإقراره، وهو إجراء شكلي لأن الأخير هو الذي قدم القرار إلى البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الأمن والدفاع. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2023-05-30
02:36 | 2023-05-30
02:05 | 2023-05-30
01:30 | 2023-05-30
01:23 | 2023-05-30
01:09 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website