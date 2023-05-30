بسبب صورة غير لائقة.. رئيس الوزراء الياباني يطرد نجله من منصب "السكرتير التنفيذي"

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه سيطرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي، وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

ونشرت مجلة الأسبوع الماضي، صورة شوتارو مع أقارب له بطريقة ينظر إليها على أنها غير محترمة، مما دفع الحكومة إلى القول إن الصورة "تفتقر إلى الملاءمة".

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وتعليقاً على ذلك، قال كيشيدا: "بالطبع مسؤولية التعيين تقع على عاتقي. أنا آخذ الأمر على محمل الجد. أريد أن أؤدي واجباتي من خلال مواجهة التحديات التي لا يمكن تأجيلها والمضي قدما بعزم".

وكان شوتارو كيشيدا مصدرا متكررا للمشاكل لرئيس الوزراء الياباني، منذ أن تم اختياره لمنصب السكرتير التنفيذي.

الى ذلك، قال رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض كينتا إيزومي، للصحفيين يوم الإثنين، إن "التعيين بحد ذاته عنصر قوي في التداخل بين المصالح العامة والخاصة... الاستقالة أمر طبيعي".

وقال رئيس حزب الابتكار الياباني المعارض، نوبويوكي بابا، إن نجل كيشيدا "كان يجب أن يتصرف بوعي يليق بمنصبه".

وفي كانون الثاني الماضي، تعرض شوتارو كيشيدا لانتقادات لخلطه بشكل غير لائق بين المصالح العامة والخاصة من خلال مرافقته لوالده في زيارات إلى دول أخرى.



ووردت معلومات أن نجل كيشيدا استخدم سيارة حكومية لزيارة المواقع السياحية الرئيسية والذهاب للتسوق في لندن وباريس وأوتاوا. (روسيا اليوم)