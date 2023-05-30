Advertisement

عربي-دولي

بسبب صورة غير لائقة.. رئيس الوزراء الياباني يطرد نجله من منصب "السكرتير التنفيذي"

Lebanon 24
30-05-2023 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1072242-638210293492109304.jpg
Doc-P-1072242-638210293492109304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه سيطرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي، وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
ونشرت مجلة الأسبوع الماضي، صورة شوتارو مع أقارب له بطريقة ينظر إليها على أنها غير محترمة، مما دفع الحكومة إلى القول إن الصورة "تفتقر إلى الملاءمة".
Advertisement
وتعليقاً على ذلك، قال كيشيدا: "بالطبع مسؤولية التعيين تقع على عاتقي. أنا آخذ الأمر على محمل الجد. أريد أن أؤدي واجباتي من خلال مواجهة التحديات التي لا يمكن تأجيلها والمضي قدما بعزم".
وكان شوتارو كيشيدا مصدرا متكررا للمشاكل لرئيس الوزراء الياباني، منذ أن تم اختياره لمنصب السكرتير التنفيذي.
الى ذلك، قال رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض كينتا إيزومي، للصحفيين يوم الإثنين، إن "التعيين بحد ذاته عنصر قوي في التداخل بين المصالح العامة والخاصة... الاستقالة أمر طبيعي".
وقال رئيس حزب الابتكار الياباني المعارض، نوبويوكي بابا، إن نجل كيشيدا "كان يجب أن يتصرف بوعي يليق بمنصبه".
وفي كانون الثاني الماضي، تعرض شوتارو كيشيدا لانتقادات لخلطه بشكل غير لائق بين المصالح العامة والخاصة من خلال مرافقته لوالده في زيارات إلى دول أخرى.

ووردت معلومات أن نجل كيشيدا استخدم سيارة حكومية لزيارة المواقع السياحية الرئيسية والذهاب للتسوق في لندن وباريس وأوتاوا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2023-05-30
02:36 | 2023-05-30
02:05 | 2023-05-30
01:30 | 2023-05-30
01:23 | 2023-05-30
01:09 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website