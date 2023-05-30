بعد هجمات كييف.. موسكو تتعرض لهجوم بطائرات مسيّرة (فيديو)

تعرضت العاصمة الروسية، اليوم الثلاثاء، لهجوم بمسيرات تسببت بأضرار "طفيفة" في أبنية، من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما قاله رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين.
وكتب سوبيانين عبر تلغرام: "هذا الصباح فجرا تسبب هجوم بمسيرات بأضرار طفيفة في أبنية عدة. وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة في المكان (...) ولم تسجل إصابات خطرة حتى الآن".
وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا، وخلفت مسيرة أخرى أضرارا في واجهة مبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات.
واستهدفت موسكو ومنطقتها الواقعتان على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن أوكرانيا، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء النزاع، في حين كثرت الهجمات كهذه في مناطق روسية أخرى.
وجاء هجوم، الثلاثاء، غداة ضربات جوية روسية استهدفت، ليل الاثنين الثلاثاء، العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن قتلى وجرحى.
وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وكذلك في تشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوب)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.
والاثنين، هزت انفجارات مدينة كييف في وضح النهار، حيث استهدفت صواريخ باليستية روسية العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من هجوم ليلي أكثر شيوعا على المدينة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ كروز. (الحرة + روسيا اليوم)