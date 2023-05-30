Advertisement

عربي-دولي

في تونس... برنامج لتقليص استهلاك الطاقة بالمساجد

Lebanon 24
30-05-2023 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1072270-638210343809297843.jpg
Doc-P-1072270-638210343809297843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتونس (حكومية) إطلاق برنامج لتنظيم استهلاك الطاقة في مساجد وجوامع البلاد، لتخفيف عبء فواتير استهلاك الكهرباء والتي تتجاوز 6.5 مليون دولار سنويا.

ويهدف هذا البرنامج بحسب مسؤول في الوكالة التونسية إلى التحكم في الطاقة بمساجد البلاد التي يصل عددها إلى 6100 مسجد ويبلغ استهلاكها حوالي 42 غيغاوات في الساعة سنويا، بتكلفة تتعدى  6.5 مليون دولار سنوي.
Advertisement

وكشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد القادر البكوش، أن البرنامج يسعى لـ"تخفيف عبء فواتير استهلاك الطاقة للمساجد والجوامع وتحسين النجاعة الطاقية بها".

وأبرز المسؤول التونسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء،  أن "الغاية من إقرار هذا البرنامج في بيوت الله، ليس له علاقة بارتفاع فاتورة استهلاكها للطاقة، بقدر ما هو تحسين النّجاعة الطاقية وتحقيق نوع من الرفاهية والاستقلالية الطاقية للمساجد والجوامع".

وأوضح أنه عند الانتهاء من تعميم البرنامج فإن وزارة الشؤون الدينية "لن تقوم مستقبلا بخلاص فواتير استهلاك الطاقة للمساجد" التي تؤديها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وينقسم استهلاك المساجد والجوامع للطاقة وفق المصدر ذاته، إلى حوالي 70 بالمئة إنارة والبقية تكييف.

وقال البكوش إن البرنامج يرتكز على أربعة مكونات؛ يهم الأول "استبدال كل أجهزة الإنارة العادية بفوانيس وأجهزة إنارة من نوع "لاد" المقتصدة للطاقة".

وأوضح في هذا الإطار أنه بالإمكان توفير حوالي 21 بالمئة من فاتورة استهلاك المساجد والجوامع، في باب الإنارة.

ويتعلق المكون الثاني بـ"تركيز أنظمة للتحكم في الطاقة"، مما سيمكن من متابعة عن بعد لاستهلاك المساجد من الطاقة ومتابعة مردودية التجهيزات التي سيتم تركيزها، وفق المصدر ذاته.

ويتمثل المكون الثالث في إنشاء محطات شمسية "فولطاضوئية" في المساجد والجوامع مما سيسهم في  تغطية بقية حاجيات المساجد من الطاقة الكهربائية والمقدرة بحوالي 79 بالمئة، ما يعني، بحسب قوله، "محو فاتورة استهلاك الجوامع للكهرباء تماما بطريقة تحقق الحاجيات الطاقية كليا".

أما المكون الرابع فيتمثل في تأمين دورات تكوينية للعاملين والمشرفين على الجوامع والمساجد في وزارة الشؤون الدينية مركزيا وجهويا، علاوة على حملة تواصلية للتعريف بالبرنامج.(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:58 | 2023-05-30
04:30 | 2023-05-30
04:14 | 2023-05-30
04:06 | 2023-05-30
03:58 | 2023-05-30
03:26 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website