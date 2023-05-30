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عربي-دولي

أرقامٌ عن معدّلات الفائدة الأعلى في 10 بلدان.. ودولة عربية في الطليعة!

Lebanon 24
30-05-2023 | 10:00
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حلّت مصر في موقع مُتقدّم عالمياً بين الدول الأعلى بمعدل الفائدة للعام الجاري.
 
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول الأعلى بمعدل الفائدة في العام 2023، بحسب التصنيف الذي أعدته شبكة "CNBC" الاقتصادية المتخصصة، بما يتفق مع توقعات السوق، تبعاً لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركية أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك في أول اجتماعاته خلال عام 2023.
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وفي ما يلي قائمة بتصنيف الدول بحسب مُعدّل الفائدة للعام 2023: 
 
1- الأرجنتين: معدل الفائدة: 97%
 
2- باكستان: معدل الفائدة: 21%
 
3- مصر: معدل الفائدة: 18.25%
 
4- إيران: معدل الفائدة: 18%
 
5- البرازيل: معدل الفائدة: 13.75%
 
6- المكسيك: معدل الفائدة: 11.25%
 
7- تركيا: معدل الفائدة: 8.5%
 
8- جنوب أفريقيا: معدل الفائدة: 8.25%
 
9- روسيا: معدل الفائدة: 7.5%
 
10- الهند: معدل الفائدة: 6.5%
 
(عربي21)
 
 
 
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