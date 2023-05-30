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خاص
مع اقتراب الهجوم الأوكراني المضاد.. هل يشعر بوتين بالذعر؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
30-05-2023
|
07:00
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يشعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالذعر من الهجوم المضاد الأوكراني المتوقع، والذي قد يكون بالفعل في مرحلته الأولية "لتشكيل ساحة المعركة".
وبحسب صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية، "بوتين لا يعلم متى سيبدأ الهجوم، أو أين سيضرب، أو ما إذا كان سينجح. ما يعرفه بوتين هو أنه إذا حقق هذا الهجوم نجاحاً كبيراً، فقد تصبح أيامه معدودة، خاصة مع ظهور انشقاقات داخل الكرملين وبين أهم مؤيديه. وتستعد قوات الجيش الروسي المنتشرة بشكل ضئيل من خلال تحصين مواقع دفاعية قوية على طول خط المواجهة لصد هجوم أو سلسلة من الهجمات، والتخطيط لعمليات التخريب الخاصة بها. ولكن بغض النظر عن ميزان القوى، فإن الروح المعنوية مهمة للغاية لنجاح أوكرانيا أو فشلها".
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وتابعت الصحيفة، "يعلم بوتين أن قواته هشة وأن العديد منهم يتساءلون لماذا عليهم خوض حرب لم يعرفوا حتى اللحظة السبب وراء اندلاعها. إنه يعلم أن عليه أن يكسر معنويات الجنود الأوكرانيين على خط المعركة والمدنيين على الجبهة الداخلية. ولهذا كثف مؤخرًا الهجمات الجوية على المدن والبلدات، والتي تهدف إلى قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل اقتصاد الحرب. وشنت روسيا، مساء السبت، أكبر موجة من الضربات المتفجرة بطائرات مسيرة منذ بدء الغزو الشامل مما أسفر عن مقتل شخص. وفي اليوم التالي، عادت كييف إلى طبيعتها. محاولات بوتين لترهيب الشعب الأوكراني وقادته ببساطة لا تنجح".
وأضافت الصحيفة، "يعرف الجنود الأوكرانيون في الجبهة كل شيء عن الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي ضد المدنيين المحليين في المناطق التي احتلوها، فضلاً عن عمليات الاختطاف الصناعية لآلاف الأطفال. إن التصميم على إبقاء الروس بعيدًا عن منازلهم ودفعهم إلى الخلف وراء حدودهم يجعل هذه القوات تقاتل بصعوبة أكبر. لا يضغط القادة والجنود الأوكرانيون على حكومتهم للتوصل إلى تسوية مع روسيا. والرئيس الروسي لا يريد محادثات سلام أيضا، ولكن لأسباب مختلفة جدا. فكيف يمكنه الموافقة على وقف حرب لم تحقق سوى القليل على الرغم من الدماء والأموال التي تكبدها شعبه؟".
وبحسب الصحيفة، "يريد بوتين التمسك بالأمل الكاذب بوقف إطلاق النار. إنه جزء من الإستراتيجية التي صاغها للتو أندريه كيلين، السفير الروسي في لندن، الذي هدد بالتصعيد في "بُعد جديد لسنا بحاجة إليه ولا نريده"، مضيفًا أنه "يمكننا صنع السلام غدا". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب كلمات بوتين المزدوجة بشكل مميز قبل يومين أمام الرئيس البرازيلي، معربًا عن "انفتاح الجانب الروسي على الحوار على المسار السياسي والدبلوماسي، والذي لا يزال محظورًا من قبل كييف ورعاتها الغربيين". إن الهدف هو جذب الحكومات الغربية إلى استرضاء موسكو من خلال التراجع عن الدعم العسكري على أمل السلام والخوف من صراع موسع".
وتابعت الصحيفة، "بالإضافة إلى الوعود الأخيرة بطائرات نفاثة حديثة على المدى الطويل، يشعر بوتين بالانزعاج من استمرار تدفق الذخائر إلى أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه للهجوم المضاد. وهذا سبب آخر لتكرار هجمات الطائرات المسيرة ضد المدن الأوكرانية - لاستنفاد الدفاعات الجوية واستنفاد مخزونات الذخيرة النادرة التي ستكون بالغة الأهمية في العمليات الهجومية الكبرى. على الرغم من الهجوم الدبلوماسي الروسي، يبدو أن القادة الغربيين، الذين تأقلموا الآن مع تهديدات بوتين المعتادة، ما زالوا صامدين بقوة، في الوقت الحالي على الأقل".
وأضافت الصحيفة، "ولكن بالإضافة إلى تقديم الدعم العسكري والاقتصادي، ومقاومة الحديث الزائف عن مفاوضات السلام، يجب أن يكونوا أكثر عدوانية في مساعدة أوكرانيا في مواجهة مجهود بوتين الحربي بأكمله. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الضغط بشدة على الإيرانيين الداعمين للروس، الذين لعبوا دورًا مهمًا في عدوان بوتين، حيث قاموا بتزويد الطائرات المسيرة ونشر القوات والوعد بالصواريخ الباليستية ومساعدة موسكو على التهرب من العقوبات".
وختمت الصحيفة، "يجب الآن تخصيص موارد أكبر لاعتراض شحنات الطائرات المسيرة، فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية أشد على طهران وإنشاء محكمة للتعامل مع مساعدة جرائم الحرب الروسية والتحريض عليها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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