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إقتصاد
دولة بصدد إطلاق "التأشيرة الذهبية"... ما هي شروط الحصول عليها؟
Lebanon 24
30-05-2023
|
06:01
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كشف وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا ساندياغو أونو أن بلاده بصدد إطلاق برنامج "التأشيرة الذهبية"، وقال إن تقديم البرنامج في مرحلته النهائية.
وللحصول على "التأشيرة الذهبية" يجب على المواطنين الأجانب الذين يزورون إندونيسيا استيفاء عدد من المعايير، وأن يكون لديهم أموال كافية في حساباتهم.
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ومن المقرر أن يتم إصدار التأشيرة لمدة خمس إلى عشر سنوات للأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة.
ويعرب الوزير الإندونسي عن أمله في أن يساعد النوع الجديد من التأشيرات في جذب "السياح الموثوق بهم" إلى إندونيسيا، وخاصة بالي. ويرى الوزير أن تصريح الدخول هذا سيكون موضع اهتمام المستثمرين الأجانب. (روسيا اليوم)
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