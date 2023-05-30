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عربي-دولي

وزير الدفاع الأوكراني: وصلت الدبابات وهذا ما نحتاج إليه

Lebanon 24
30-05-2023 | 06:17
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صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأن أوكرانيا تسلمت نحو 60 دبابة "ليوبارد-2" من الغرب، وأعلن عن احتياجها لحوالي 120 طائرة مقاتلة، يجب أن يكون معظمها من طراز "إف-16".

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع المجموعة الإعلامية Funke، حيث تابع أن الدول الغربية سلمت إلى أوكرانيا حتى الآن حوالي 60 دبابة "ليوبارد-2"، وأن "تحالف دبابات ليوبارد" يتكون من ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تسلمت حتى الآن كتيبتي دبابات، كل منها 30 دبابة.
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كذلك صرح ريزنيكوف بأنه تم أيضا إرسال دبابات AMX-10RC الفرنسية، وChallenger البريطانية، وAbrams الأميركية. (روسيا اليوم)
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