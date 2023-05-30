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عربي-دولي
أشعل عاصفة غضب.. حفلة وصور تطيح بنجل رئيس وزراء هذا البلد
Lebanon 24
30-05-2023
|
07:30
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أثارت صور لحفل خاص موجة غضب في اليابان، وأنهت مستقبل الابن الأكبر لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وعزلته عن منصبه كسكرتير للسياسة التنفيذية.
وبدأت القصة حين دعا شوتارو كيشيدا، السكرتير التنفيذي لوالده للشؤون السياسية والابن الأكبر، مجموعة من الأشخاص، بينهم أقاربه، من أجل حضور حفل نهاية العام في 30 كانون الاول بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء.
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صور على بساط أحمر
فيما أظهرت صور نشرتها مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية، نجل كيشيدا وأقاربه يقفون على درج مغطى بالسجاد الأحمر في تقليد للصور الجماعية التي التقطت للوزارة الجديدة، مع ابنه في الوسط، المكان المخصص لرئيس الوزراء.
كما بينت صور أخرى ضيوفاً يقفون على منصة كما لو كانوا يعقدون مؤتمراً صحافياً، بحسب "غارديان".
وتعتبر استقالة شوتارو كيشيدا بمثابة صفعة لوالده، الذي تحسنت معدلات قبوله فوراً بعد قمة مجموعة السبع هذا الشهر في هيروشيما ومحاولة واضحة لاغتياله أثناء توقف حملته الانتخابية الشهر الماضي.
بدوره، قال كيشيدا للصحافيين مساء أمس الاثنين، متحدثاً عن ابنه "بصفته سكرتيراً للشؤون السياسية لرئيس الوزراء، كانت أفعاله غير مناسبة، فقررت استبداله لتحمل المسؤولية"، مشيراً إلى أنه سينحي ابنه، تاكايوشي ياماموتو، عن منصبه، الخميس المقبل.
نجله يعترف
واعترف نجل كيشيدا بأنه استقبل الضيوف لفترة وجيزة، لكنه قال إنه لم يحضر حفل العشاء. (العربية)
المصدر: العربية
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