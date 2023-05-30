بيسكوف: هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هو رد فعل لضربة الأحد على أحد مراكز القرار

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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هو رد كييف على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي.جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع أن نظام كييف يرد بهجمات الطائرات المسيرة على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي على أحد مراكز صنع القرار.وكانت أوكرانيا قد شنت صباح اليوم الثلاثاء هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت سكنية في موسكو، شاركت فيها 8 طائرات، تم إسقاط 5 منها بواسطة مضادات الطائرات، وتم إسقاط الثلاثة الباقية بواسطة معدات الحرب الإلكترونية. (روسيا اليوم)