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عربي-دولي

بعد فقدانه.. العثور على جثمان الطفل الذي جرفته السيول!

Lebanon 24
30-05-2023 | 11:00
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عثرت قوات الأمن في الأردن على جثمان الطفل يوسف البلوي، الذي فقد صباح الإثنين في السيول القوية التي ضربت أنحاء متفرقة من المملكة.

وعلى مدار أكثر من 24 ساعة، مشطت الأجهزة المتخصصة منطقة السخنة وسيل الزرقاء وصولا إلى سد الملك طلال في محافظة جرش، بحثا عن طفل يبلغ من العمر 13 عاما جرفته السيول مع كل ما كان في طريقها تقريبا.
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يوسف الذي كان يعمل في رعي الأغنام، جرفته تيارات المياه من منطقة أبو الزيغان في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، لتباشر الفرق المتخصصة البحث عنه، كما أطلق غطاسو الدفاع المدني عمليات تفتيش في مجاري السيل والبرك التي تشكلت بفعل مياه الأمطار. (سكاي نيوز)

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