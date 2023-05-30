قائد فاغنر للمسؤولين الروس: "حيوانات وخنازير"



Advertisement

وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي على قناته في تليغرام، أنه كان قلقاً من هجوم المسيرات هذا. بعاصفة من الشتائم والانتقادات العنيفة، شن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، هجوماً شرساً على الأركان الروسية ووزارة الدفاع برئاسة سيرغي شويغو، عقب هجوم بالمسيّرات شهدته العاصمة موسكو في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي على قناته في تليغرام، أنه كان قلقاً من هجوم المسيرات هذا.

كما أضاف الرجل المثير للجدل، الذي انخرط في نزاع مرير مع القيادة العسكرية الروسية خلال الأشهر الماضية، أن وزارة الدفاع لا تفعل شيئًا على الإطلاق لمواكبة التطور الحاصل في قاع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.



ووجه العديد من الشتائم إلى المسؤولين، قائلا: "أنتم حيوانات كريهة الرائحة وخنازير، ماذا تفعلون جالسين.. انهضوا من مكاتبكم للدفاع عن هذا البلد". وتساءل "لماذا تسمحون لهذه الطائرات بدون طيار بضرب موسكو؟".



كما اتهم وزير الدفاع بالتغاضي عن فعل أي شيء لصد التهديدات. (العربية)