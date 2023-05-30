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عربي-دولي

لماذا أرسلت روسيا "صورا دينية مقدسة" إلى خط النار؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 10:30
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أفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات الروسية أرسلت "أيقونات وصورا" دينية معروفة إلى خط المواجهة في أوكرانيا، لتعزيز المعنويات المنخفضة لدى الجنود.

وقبل الهجمات المضادة الوشيكة في أوكرانيا، التي تشكل مصدر قلق متزايد لموسكو، أظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الحكومية جنودا يقبلون نسخة طبق الأصل من "أيقونات أشيروبويتا" لجلب الحظ السعيد لأنفسهم. (سكاي نيوز)
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