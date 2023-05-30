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إقتصاد

بالأرقام... تعرفوا إلى معدلات الفقر في الدول الخليجيّة

Lebanon 24
30-05-2023 | 16:00
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ذكر موقع "سي ان ان"، أنّه وفقًا لخطوط الفقر التي وضعتها الإسكوا، يعيش حوالي 3.3 مليون مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي في حالة فقر.

وتتفاوت نسبة الفقراء في هذه البلدان ما بين 0.4% في قطر و13.6% في السعودية. تسجل عُمان والسعودية أعلى نسب فقراء بين المواطنين بنسبة 10.1% و13.6% على التوالي، بينما تحتل البحرين المرتبة الثالثة بنسبة 7.5%.
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ويتأثر واحد من كل سبعة مواطنين في السعودية بالفقر، وواحد من كل عشرة مواطنين في عُمان، وواحد من كل 13 مواطنًا في البحرين، بالمقابل، تقل معدلات الفقر في الكويت والإمارات وقطر عن 2%.

وقد شهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا في معدلات الفقر منذ عام 2010، باستثناء البحرين والكويت حيث سُجلت زيادة طفيفة. ولكن على الرغم من ذلك تم تحقيق تحسن يشمل 528,000 مواطن تم تحريرهم من دائرة الفقر في دول الخليج. 

انخفضت نسبة الفقر في السعودية بشكل خاص من 18.2% في عام 2010 إلى 13.56% في عام 2021، وقد ساهمت هذه الانخفاضات بشكل كبير في تقليل حدة الفقر في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وفي الإنفوغرافيك أدناه، إليكم نسب الفقراء بين مواطني دول التعاون الخليجي وفقًا لخطوط الفقر التي وضعتها الإسكوا للعامين 2010 و2021:
 
poverty-rate-GCC

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