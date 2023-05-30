تركي موال لأردوغان يعتذر... فما القصة؟ (فيديو)

مواطن يبحث عن كليجدار أوغلو في الشارع ... pic.twitter.com/sYLjxbpeWw
— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 29, 2023
مواطن يبحث عن كليجدار أوغلو في الشارع ... pic.twitter.com/sYLjxbpeWw
" هل تذكرون المسن الذي رقص بهستيريا لفوزر اردوغان"
اليوم يقول|
نحن أناس نعرف ماذا يعني ان يكون الرجل ملتزما ومتدينا ويرقص
لكن ما فعلته كان خارج عن ارادتي لقد هاجمونا وهاجمونا قبل الانتخابات لكننا صمتنا وكتمنا بداخلنا
كانت تلك رقصة وفرحة النصر..لكنها خطأ
لذا اطلب العفوا من الله pic.twitter.com/1lzSMLleG5
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) May 30, 2023
" هل تذكرون المسن الذي رقص بهستيريا لفوزر اردوغان"
اليوم يقول|
نحن أناس نعرف ماذا يعني ان يكون الرجل ملتزما ومتدينا ويرقص
لكن ما فعلته كان خارج عن ارادتي لقد هاجمونا وهاجمونا قبل الانتخابات لكننا صمتنا وكتمنا بداخلنا
كانت تلك رقصة وفرحة النصر..لكنها خطأ
لذا اطلب العفوا من الله pic.twitter.com/1lzSMLleG5