تركي موال لأردوغان يعتذر... فما القصة؟ (فيديو)

أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، رقصة مسن تركي فوق سيارة في أحد شوارع اسطنبول، احتفالا بفوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.



وتداول نشطاء فيديو الرجل على نطاق واسع، وانقسمت الآراء بين منتقدين لما قام به خاصة أنه من أنصار حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان، وهو حزب محافظ، وبين معجبين بتفاعله التلقائي وتعبيره عن سعادته بتلك الطريقة المرحة.



على إثر ذلك، قرر العجوز حسم الجدل بفيديو جديد أوضح من خلاله حيثيات الواقعة، حيث قال إنه مواطن عادي وشخص مرح، مضيفا: "لسنا مثل هؤلاء الناس، كل من يعرفني على يقين بذلك".



وتابع: "أنا بالفعل رجل مبتهج. من فرحة النصر، سقطت في رضا النفس وأطعتها. لقد ارتكبت خطأ، وليغفر لي الله".



وأوضح: "نحن أناس نعرف ماذا يعني أن يكون الرجل ملتزما ومتدينا ويرقص.. لكن ما فعلته كان خارج عن إرادتي لقد هاجمونا قبل الانتخابات لكننا صمتنا وكتمنا ما بداخلنا، كانت تلك رقصة وفرحة النصر.. لكنه خطأ لذا أطلب العفو من الله". (روسيا اليوم)

مواطن يبحث عن كليجدار أوغلو في الشارع ... pic.twitter.com/sYLjxbpeWw — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 29, 2023 Advertisement