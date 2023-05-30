كيف علّق بوتين على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هدفه ترهيب السكان وهو تصرف إرهابي.

وأكد بوتين أن نظام الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل طبيعي أثناء الجوم الإرهابي على موسكو.

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وتابع بوتين: "القوات المسلحة الروسية كانت مجبرة على الرد على الحرب التي شنتها أوكرانيا في دونباس، لكنها على عكس كييف فالقوات الروسية توجه ضرباتها حصرا على الأهداف العسكرية".



وأشار إلى أن هجوم كييف على منشآت مدنية في موسكو يؤكد ماهية الأساليب التي تستخدمها أوكرانيا.

وأضاف بوتين: "يحاولون استجرار الرد الروسي ويستفزوننا لنرد بهذا الشكل، وعلى المدنيين الأوكرانيين أن يدركوا هذا".

وأكد بوتين تدمير روسيا للمقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وقال بوتين "الناتو خدع روسيا بوعده بعدم التوسع شرقاً إضافة إلى محاولة استقطاب أوكرانيا".