Advertisement

عربي-دولي

كيف علّق بوتين على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1072450-638210636553264961.jpg
Doc-P-1072450-638210636553264961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هدفه ترهيب السكان وهو تصرف إرهابي.
وأكد بوتين أن نظام الدفاع الجوي في موسكو عمل بشكل طبيعي أثناء الجوم الإرهابي على موسكو.
Advertisement
 
وتابع بوتين: "القوات المسلحة الروسية كانت مجبرة على الرد على الحرب التي شنتها أوكرانيا في دونباس، لكنها على عكس كييف فالقوات الروسية توجه ضرباتها حصرا على الأهداف العسكرية".

وأشار إلى أن هجوم كييف على منشآت مدنية في موسكو يؤكد ماهية الأساليب التي تستخدمها أوكرانيا.
وأضاف بوتين: "يحاولون استجرار الرد الروسي ويستفزوننا لنرد بهذا الشكل، وعلى المدنيين الأوكرانيين أن يدركوا هذا".
 
وأكد بوتين تدمير روسيا للمقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
 
وقال بوتين "الناتو خدع روسيا بوعده بعدم التوسع شرقاً إضافة إلى محاولة استقطاب أوكرانيا".
وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا تحاول التشويش على العمل في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:08 | 2023-05-30
11:00 | 2023-05-30
10:30 | 2023-05-30
10:06 | 2023-05-30
10:00 | 2023-05-30
09:30 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website