كيف تطوّر الدين الأميركيّ من العام 1930... وكم يبلغ نصيب الفرد منه؟

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ذكرت "العربية"، أنّ نصيب الفرد في الولايات المتحدة من الدين يبلغ أكثر من 98 ألف دولار، وفقاً للمستوى الحالي لسقف الدين، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 248 ألف دولار على دافعي الضرائب.وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إلى اتفاق نهائي حول سقف الدين يوم الأحد، ولكن مشروع القانون لن يعرض على الكونغرس قبل غد الأربعاء للتصويت عليه.وتضخم الدين الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية بصورة حادة، بعد إقرار الكونغرس لعدد من المشاريع تقضي بإنفاق تريليونات الدولارات قدمتها إدارة بايدن، سواء لتعزيز النمو الأميركي، أو ما يخص البنية التحتية، وآخر للتحول الأخضر.ومنذ عام 2020، ارتفع الدين الأميركي من 27.7 تريليون دولار إلى 31.8 تريليون دولار، وهي الفترة التي شهدت ظهور فيروس كورونا.وبالنظر إلى فترة تاريخية أطول، فقد رصدت "The World Ranking" تطور الدين الأميركي منذ عام 1930 وكانت كالتالي:1930: 16 مليار دولار1940: 43 مليار دولار1950: 257 مليار دولار1960: 286 مليار دولار1970: 371 مليار دولار1980: 908 مليار دولار1990: 3.2 تريليون دولار2000: 5.6 تريليون دولار2010: 13.5 تريليون دولار2020: 27.7 تريليون دولار2023: 31.8 تريليون دولار