21
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف تطوّر الدين الأميركيّ من العام 1930... وكم يبلغ نصيب الفرد منه؟
Lebanon 24
30-05-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية"، أنّ نصيب الفرد في الولايات المتحدة من الدين يبلغ أكثر من 98 ألف دولار، وفقاً للمستوى الحالي لسقف الدين، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 248 ألف دولار على دافعي الضرائب.
وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إلى اتفاق نهائي حول سقف الدين يوم الأحد، ولكن مشروع القانون لن يعرض على الكونغرس قبل غد الأربعاء للتصويت عليه.
Advertisement
وتضخم الدين الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية بصورة حادة، بعد إقرار الكونغرس لعدد من المشاريع تقضي بإنفاق تريليونات الدولارات قدمتها إدارة بايدن، سواء لتعزيز النمو الأميركي، أو ما يخص البنية التحتية، وآخر للتحول الأخضر.
ومنذ عام 2020، ارتفع الدين الأميركي من 27.7 تريليون دولار إلى 31.8 تريليون دولار، وهي الفترة التي شهدت ظهور فيروس كورونا.
وبالنظر إلى فترة تاريخية أطول، فقد رصدت "The World Ranking" تطور الدين الأميركي منذ عام 1930 وكانت كالتالي:
1930: 16 مليار دولار
1940: 43 مليار دولار
1950: 257 مليار دولار
1960: 286 مليار دولار
1970: 371 مليار دولار
1980: 908 مليار دولار
1990: 3.2 تريليون دولار
2000: 5.6 تريليون دولار
2010: 13.5 تريليون دولار
2020: 27.7 تريليون دولار
2023: 31.8 تريليون دولار
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
Lebanon 24
الجيش يحرر المخطوف السعودي... اليكم تفاصيل العملية
02:38 | 2023-05-30
30/05/2023 02:38:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضهما للانتقادات.. نادين نسيب نجيم بلقطات رومنسية مع خطيبها السوري وتوّجه له رسالة (صور)
Lebanon 24
بعد تعرضهما للانتقادات.. نادين نسيب نجيم بلقطات رومنسية مع خطيبها السوري وتوّجه له رسالة (صور)
00:15 | 2023-05-30
30/05/2023 12:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم يورغو شلهوب وعائلته: "سلام على روحك الطيبة" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم يورغو شلهوب وعائلته: "سلام على روحك الطيبة" (صورة)
08:26 | 2023-05-30
30/05/2023 08:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار برفقة "فهد" في حريصا.. والأخير نسخة عن والده محمد صوفان (صور)
Lebanon 24
جيسيكا عازار برفقة "فهد" في حريصا.. والأخير نسخة عن والده محمد صوفان (صور)
03:08 | 2023-05-30
30/05/2023 03:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المُتداولة الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المُتداولة الآن
09:43 | 2023-05-30
30/05/2023 09:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:32 | 2023-05-30
لبنان من بينها.. تقريرٌ عن دولٍ أساءت قواتها الأمنية إستخدام الغاز "المسيل للدموع"!
15:27 | 2023-05-30
أسهم شركة عالمية تقفزُ بشكلٍ لافت.. والسبب "الذكاء الإصطناعي"!
15:16 | 2023-05-30
فلسطينية ترفع "الكأس الذهبي" في بيروت.. هكذا خطفت الأضواء ضمن مهرجانٍ للطهي
15:14 | 2023-05-30
تصريحات خامنئي عن مصر تُقلق "إسرائيل".. تقريرٌ يسردُ الأسباب
14:31 | 2023-05-30
بعد حديث عالم صيني بارز.. "اتهامات كورونا" تعود لمعمل ووهان
14:14 | 2023-05-30
من أشعل أوّل سيجارة في التاريخ؟ إليكم تفاصيل مثيرة عن التدخين و"النرجيلة"!
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
30/05/2023 22:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
30/05/2023 22:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
30/05/2023 22:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact