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عربي-دولي
لافروف: نظام كييف انتقل إلى الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة الغربية
Lebanon 24
30-05-2023
|
11:21
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا شك في أن نظام كييف قد تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية، مستخدماW في ذلك الأسلحة الغربية.
وأضاف وزير الخارجية أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي، اليوم الثلاثاء: "تحدثنا عن هذا بتفصيل كبير اليوم. ولا شك في أن نظام كييف تحول منذ فترة طويلة إلى الأساليب الإرهابية بشكل علني".
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وأوضح لافروف أن نظام كييف يستخدم في ذلك الأسلحة التي يضخها الغرب في أوكرانيا، مضيفاً أن "تصريح الغرب بأنه لا ينبغي استخدام الأسلحة المقدمة ضد أراضي روسيا الاتحادية هو كذبة أخرى".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "نظام كييف شن صباح اليوم اليوم الثلاثاء هجوماً إرهابياً بطائرات بدون طيار على منشآت في موسكو".
وأوضحت الوزارة أن الهجوم تم تنفيذه باستخدام 8 مسيرات تم إسقاط 5 بمنظومات الدفاع الجوي "بانستير" المضاد للطائرات، وتم التصدي لثلاث مسيرات أخرى بواسطة أنظمة الدفاع الإلكتروني ما جعلها تنحرف عن أهدافها وتسقط.
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