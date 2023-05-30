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عربي-دولي

الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي

Lebanon 24
30-05-2023 | 14:02
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء السفير الفنلندي لدى موسكو أنتي هيلانتيرا، اليوم الثلاثاء، وإبلاغه بقرار تقليص الوجود القنصلي المشترك بين البلدين.
 
ووفقا للوزارة: "في 30 أيار، تم استدعاء السفير الفنلندي في موسكو أنتي هيلانتيرا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه بأن الجانب الروسي قرر إغلاق مكتب السفارة الروسية في لابينرانتا اعتبارا من 1 تموز".
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وفي الوقت نفسه، تم إبلاغ الجانب الفنلندي بالمغادرة من نفس تاريخ الموافقة على أنشطة فرعي بتروزافودسك ومورمانسك للقنصلية العامة لفنلندا في سان بطرسبورغ، والتي كانت تعمل منذ أوائل التسعينيات.

كما أشارت الوزارة إلى أن "الجانب الروسي قرر في هذه المرحلة تقليص الوجود القنصلي المشترك مع فنلندا، لأنه لا يتوافق مع المستوى الحالي للعلاقات الروسية الفنلندية". (روسيا اليوم) 
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