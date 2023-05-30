بعد حديث عالم صيني بارز.. "اتهامات كورونا" تعود لمعمل ووهان

اعتبر عالم صيني رفيع المستوى أنه لا ينبغي استبعاد احتمال تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني، في إشارة إلى المعمل الذي تتجه إليه الشكوك بمدينة ووهان وسط البلاد.



وقال الرئيس السابق للمركز الصيني لمكافحة الأمراض البروفيسور جورج غاو، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "يمكنك دائما الشك في أي شيء. هذا علم لذا لا تستبعد أي شيء".

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الأنظار تتجه من جديد إلى "معهد ووهان"

ووهان، المدينة التي تم فيها اكتشاف الفيروس لأول مرة، موطن لواحد من أكبر المختبرات الوطنية في الصين المعروف أنها أمضت سنوات في دراسة فيروسات كورونا، وهو معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وترفض الحكومة الصينية أي إشارة إلى أن الفيروس ربما يكون قد نشأ في مختبر ووهان.

وعادت نظرية تسرب الفيروس من المختبر إلى الظهور في شباط الماضي، عندما قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، إن "هذا هو المكان الذي نشأ فيه (الفيروس) على الأرجح".

ويقول العديد من العلماء إن الأدلة تشير إلى أن الأصل الطبيعي، الفيروس الذي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، هو السيناريو الأكثر ترجيحا.