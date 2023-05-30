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عربي-دولي

"تطورٌ جوي".. مقاتلة صينية تعترض طائرة أميركية فوق بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
30-05-2023 | 16:18
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قالت قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، الثلاثاء، إن مقاتلة صينية نفذت "مناورة عدائية" قرب طائرة استطلاع أميركية فوق بحر الصين، يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت القيادة الأميركية أن "طياراً صينياً كان يقود مقاتلة (جيه 16) أجرى مناورة عدوانية غير ضرورية أثناء اعتراض طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز (آر سي 135)، في 26 أيار".
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وأضافت أن "الطيار الصيني حلق مباشرة أمام مقدمة الطائرة الأميركية، مما اضطرها للتحليق داخل مطبات جوية".

كذلك، أكدت القيادة الأميركية أن الطائرة الأميركية "كانت تقوم بعمليات آمنة وروتينية فوق بحر الصين الجنوبي، في المجال الجوي الدولي ووفقا للقانون الدولي".

وأضافت أن "الولايات المتحدة ستستمر في الطيران والإبحار والعمل بأمان ومسؤولية حيثما يسمح القانون الدولي"، مشيرة إلى أنها "تتوقع من جميع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ استخدام المجال الجوي الدولي بأمان ووفقا للقانون الدولي".
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