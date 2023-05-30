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عربي-دولي

عمليّة بطولية في فلسطين المُحتلة.. رصاصات تقتلُ إسرائيلياً ونتنياهو يُهدّد (فيديو)

Lebanon 24
30-05-2023 | 16:28
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي، متأثرا بجراحه، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش".
وأفادت القناة "السابعة" الإسرائيلية، نقلاً عن ضابط في الجيش الإسرائيلي، بأن "عملية اليوم تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد".

وقال إن خلية منظمة تقف خلفها وخططت لها جيداً، حيث أصيب المستوطن "مئير تماري" بجراح بالغة، ما لبث أن أعلن عن مقتله في المستشفى متأثرًا بجراحه.

وأوضح الضابط الإسرائيلي قائلا: "تتسم عملية اليوم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار اتجاه موقع من بعيد، نتحدث عن خلية خططت جيدا للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية باتجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".
 
بدوره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصفية منفذي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

وقال نتنياهو في تصريح صحفي تعقيباً على العملية: "سنصفي الحسابات مع منفذي العملية بأسرع وقت ممكن".

ويأتي ذلك، بعد عملية، قتل فيها مستوطن إسرائيلي، متأثرا بجراحه، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم، حيث باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية، وشددت على "مواصلة التصدي لجرائم العدو".
 
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