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عربي-دولي

مأساة في دولة عربية.. هذا ما فعله كحولٌ "فاسد" بـ7 أشخاص!

Lebanon 24
30-05-2023 | 16:44
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لقي 7 أشخاص حتفهم من جراء تناولهم كحولاً فاسداً في المغرب، بينما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه تورطهما في بيعه، حسبما أفادت وكالة الأنباء المغربية، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الشرطة بمدينة مكناس (وسط شمال) فتحت تحقيقاً قضائياً في "وفاة 7 أشخاص وإصابة فرد ثامن بتسمم، بعد استهلاكهم مادة كحولية يشتبه في أنهم اقتنوها من محل لبيع المواد الاستهلاكية".
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وحجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم، الذي تسببت في وفاة الضحايا"، في هذا المحل.

كذلك، أوقفت الشرطة صاحب المتجر (67 عاما) ومساعده (17 عاما) للاشتباه في تورطهما في "حيازة وبيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة، والتسبب في وفاة مستهلكيها"، وفقما أضاف نفس المصدر.

وسبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب، ففي سبتمبر توفي 19 شخصا في مدينة القصر الكبير شمال المملكة بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية حينها.

كذلك توفي 20 آخرون في مدينة وجدة (شرق) في تموز 2021 لنفس السبب.
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