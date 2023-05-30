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عربي-دولي

البيت الأبيض يعلّق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

Lebanon 24
30-05-2023 | 19:07
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أكد البيت الأبيض، رفض الولايات المتحدة للهجمات الأوكرانية على عمق الأراضي الروسية، من حيث المبدأ، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة موسكو، صباح اليوم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان صحفي: " نحن لا ندعم أي هجمات داخل الأراضي الروسية، أعتقد أن الرسالة واضحة، ولا يمكن توضيحها أكثر من ذلك".
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جاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين، حول ما إذا كان رفض الولايات المتحدة لاستهداف الأراضي الروسية ينطبق على جميع الهجمات الأوكرانية من حيث المبدأ ككل، أم فقط على الهجمات التي تتم باستخدام الأسلحة الأمريكية فقط".

وردا على طلب الصحفيين من بيير توضيح الغارة الأوكرانية على مبان سكنية في العامة موسكو، صباح اليوم، قالت: "إن واشنطن تحقق في ملابسات الهجوم".

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل أراضي روسيا، وأن موسكو تتحمل مسؤولية النزاع مع أوكرانيا، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها، أن "نظام كييف حاول صباح اليوم الثلاثاء شن هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مبان في مدينة موسكو، وشاركت في الهجوم 8 طائرات".

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