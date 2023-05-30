23
o
بيروت
24
o
طرابلس
15
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البيت الأبيض يعلّق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
Lebanon 24
30-05-2023
|
19:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد البيت الأبيض، رفض الولايات المتحدة للهجمات الأوكرانية على عمق الأراضي الروسية، من حيث المبدأ، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة موسكو، صباح اليوم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان صحفي: " نحن لا ندعم أي هجمات داخل الأراضي الروسية، أعتقد أن الرسالة واضحة، ولا يمكن توضيحها أكثر من ذلك".
Advertisement
جاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين، حول ما إذا كان رفض الولايات المتحدة لاستهداف الأراضي الروسية ينطبق على جميع الهجمات الأوكرانية من حيث المبدأ ككل، أم فقط على الهجمات التي تتم باستخدام الأسلحة الأمريكية فقط".
وردا على طلب الصحفيين من بيير توضيح الغارة الأوكرانية على مبان سكنية في العامة موسكو، صباح اليوم، قالت: "إن واشنطن تحقق في ملابسات الهجوم".
وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل أراضي روسيا، وأن موسكو تتحمل مسؤولية النزاع مع أوكرانيا، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها، أن "نظام كييف حاول صباح اليوم الثلاثاء شن هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مبان في مدينة موسكو، وشاركت في الهجوم 8 طائرات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطياتٌ جديدة عن الدولار ومصرف لبنان.. إليكم الخبر المُهم!
Lebanon 24
معطياتٌ جديدة عن الدولار ومصرف لبنان.. إليكم الخبر المُهم!
14:16 | 2023-05-30
30/05/2023 02:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار برفقة "فهد" في حريصا.. والأخير نسخة عن والده محمد صوفان (صور)
Lebanon 24
جيسيكا عازار برفقة "فهد" في حريصا.. والأخير نسخة عن والده محمد صوفان (صور)
03:08 | 2023-05-30
30/05/2023 03:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم يورغو شلهوب وعائلته: "سلام على روحك الطيبة" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم يورغو شلهوب وعائلته: "سلام على روحك الطيبة" (صورة)
08:26 | 2023-05-30
30/05/2023 08:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المُتداولة الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المُتداولة الآن
09:43 | 2023-05-30
30/05/2023 09:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة حصلت فجر اليوم في الأوزاعي... هكذا حاولوا قتله خلال دوام عمله (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروّعة حصلت فجر اليوم في الأوزاعي... هكذا حاولوا قتله خلال دوام عمله (فيديو)
08:14 | 2023-05-30
30/05/2023 08:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:38 | 2023-05-31
حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا تستعر.. ومعادلة جديدة على الطاولة
02:23 | 2023-05-31
إصابة 4 أشخاص في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية
02:00 | 2023-05-31
جريمة غامضة: نجل رئس مخابرات القذافي جثة.. الرصاص فتك بجسده (فيديو)
01:48 | 2023-05-31
مسيرة أوكرانية تشعل حريقا بمصفاة نفط روسية.. إليكم التفاصيل
01:30 | 2023-05-31
التوترات تتصاعد بعد جرح العشرات من قوات حفظ السلام.. ما أسباب الصراع في كوسوفو؟
01:12 | 2023-05-31
بعد إطلاق صاروخ فاشل... إدانات واسعة لكوريا الشمالية
فيديو
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
31/05/2023 09:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت (فيديو)
Lebanon 24
شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت (فيديو)
19:55 | 2023-05-30
31/05/2023 09:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
31/05/2023 09:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact