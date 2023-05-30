كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً فضائياً

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فجر الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بصاروخ فضائي، في خطوة دفعت بسلطات سيول وطوكيو إلى إطلاق تحذيرات للسكان.وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيول أنّ بيونغ يانغ أطلقت باتّجاه الجنوب "ما تقول إنّها مركبة إطلاق فضائية"، في حين أصدرت سلطات العاصمة تحذيراً للسكّان عبر رسالة نصّية قصيرة على هواتفهم النقّالة جاء فيها: "أيّها المواطنون، يرجى الاستعداد للإخلاء والسماح للأطفال وكبار السنّ بالإخلاء أولاً"، بينما دوّت في وسط سيول صفّارات الإنذار.ومن جهتها، أطلقت اليابان تحذيراً لسكّان منطقة أوكيناوا الجنوبية.وذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني، في تحذير: "إطلاق صاروخ، إطلاق صاروخ، كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. من فضلكم احتموا داخل المباني أو تحت الأرض".