شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت (فيديو)

أقدم شخص على طعن أخيه أمام الحضور في إحدى صالات الأفراح في الكويت وفرّ هارباً دون معرفة الأسباب.

وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتمّ نقل المجني عليه إلى المستشفى.

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