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عربي-دولي

شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت (فيديو)

Lebanon 24
30-05-2023 | 19:55
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أقدم شخص على طعن أخيه أمام الحضور في إحدى صالات الأفراح في الكويت وفرّ هارباً دون معرفة الأسباب.
وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الجاني وتمّ نقل المجني عليه إلى المستشفى.
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