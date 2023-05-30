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عربي-دولي

أول ظهور للبرهان منذ اندلاع المعارك في السودان.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 23:20
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروه أنه يُظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الميدان للمرّة الأولى منذ بدء النزاع، آلاف المشاركات والتعليقات.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالفيديو قديم وهو في الحقيقة من إفطار في رمضان الماضي أي قبل بدء النزاع بنحو أسبوعين.
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ويظهر في الفيديو البرهان مرتديا الزيّ العسكري وسط حشد من الناس يبدو أنهم عسكريون.

وجاء في التعليق المرافق "ظهور البرهان خارج القيادة العامة بالزي الرسمي لأول مرة".
 
 
 
 
 
 
وبدأ انتشار هذا الفيديو في هذه الصيغة حاصدا مئات المشاركات على فيسبوك وتويتر في ظلّ إعلان الوسيطين الأميركي والسعودي تمديد وقف إطلاق النار لخمسة أيام رغم عدم الالتزام به على الأرض.

ويهدف الإعلان إلى إيصال مساعدات إنسانية حيوية للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة.

ومنذ 15 نيسان ، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل مئات ونزوح 1,4 مليون شخص داخليا ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.

إلا أن الادعاء بأن الفيديو مصور بعد بدء النزاع غير صحيح.

فقد أظهر التفتيش عنه عبر محركات البحث أنه منشور في 29 آذار الماضي على صفحات سودانية عدّة، أي قبل بدء النزاع الأخير بنحو أسبوعين.

كما نشرته صفحة القوات المسلحة السودانية مشيرة إلى أنه يُظهر البرهان مع العسكريين بعد مشاركته في إفطار رمضاني.(الحرة)

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