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عربي-دولي

اختفى سريعا و"سقط بالبحر".. بيونغ يانغ تفشل بأول عملية إطلاق قمر صناعي للتجسس

Lebanon 24
31-05-2023 | 00:00
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أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، اليوم الأربعاء، بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، مما أدى إلى سقوطه في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ "شوليما -1" الجديد الذي يحمل القمر الصناعي فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.
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خطوة تزيد التوترات
من جانبها، دانت واشنطن بشدة إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الأسلحة الباليستية. ووصفت هذه الخطوة بأنها "تزيد التوترات".

وقال آدم هودج، المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ الباليستية (...) يهدّد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها".

اختفى سريعاً
وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلت عن رئاسة الأركان في سيول أنّ الصاروخ الكوري الشمالي اختفى سريعاً من على شاشات الرادار، ممّا يرجّح أن يكون قد انفجر في الجوّ أو سقط وتحطّم.

ولاحقاً أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّه "يعمل على انتشال حطام" يُعتقد أنّه لجزء من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية صباح الأربعاء لوضع قمر اصطناعي تجسّسي في المدار، لكنّه سرعان ما تحطّم في البحر.

وكانت هذه سادس محاولة تقوم بها بيونغ يانغ الدولة المسلحة نوويا لإطلاق قمر صناعي، والأولى لها منذ 2016.

كما كان من المفترض أن يكون أول قمر صناعي للتجسس تطلقه كوريا الشمالية إلى المدار.

استنفار ودوي إنذارات

وسُمع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء سيول في نحو الساعة (2132 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء)، حيث أصدرت المدينة تحذيرا طالبت فيه المواطنين بالاستعداد للإخلاء المحتمل.

وفي طوكيو، أصدرت الحكومة اليابانية تحذيرا طارئا لسكان مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، قائلة إن صاروخا أُطلق من كوريا الشمالية.

ورفعت الدولتان التحذير بعد عدم ورود أنباء عن مخاطر أو أضرار (العربية)

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