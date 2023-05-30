فرص انفتاح بين طهران وواشنطن... هذا ما ناقشه مستشار بايدن مع دولة عربية

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نقل موقع أكسيوس أن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن في الشرق الأوسط، قام برحلة شبه سرية إلى عمان في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران في ما يتعلق ببرنامجها النووي.وأضاف الموقع نقلا عن خمسة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين، لم يكشف عن أسمائهم، إن القضية الرئيسية التي نوقشت هي دفعة دبلوماسية جديدة بشأن برنامج إيران النووي بوساطة عمانية.ووفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار تحدثوا لـ"أكسيوس"، فإن البيت الأبيض يستكشف من خلال الحكومة العمانية ما إذا كان الإيرانيون منفتحين على اتخاذ خطوات من شأنها أن تضع بعض القيود على برنامجهم النووي وتهدئة الوضع الإقليمي وما يريدونه في المقابل.ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن "الولايات المتحدة تعمل مع العمانيين بشأن القضية الإيرانية". لكن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نفى للموقع هذه المزاعم.والتقى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، الاثنين، بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، لكن الطرفين لم يعلنا عن التطرق لموضوع الملف النووي أو المحادثات مع الغرب.وسبق لسلطنة عمان أن قامت بوساطة بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لعام 2015 بين إيران وست قوى دولية كبيرة.وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وبدأت أطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مباحثات تهدف لإحيائه في أبريل 2021، لكنها تعثرت اعتبارا من سبتمبر الماضي.(الحرة)