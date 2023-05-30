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عربي-دولي

المركبة دراغون عادت إلى الأرض.. انتهت المهمة بسلام

Lebanon 24
30-05-2023 | 23:46
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عادت المركبة دراغون التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض صباح اليوم الأربعاء، بعد رحلة لعشرة أيام في الفضاء.
وبدأت "دراغون" التي تقل رائدي الفضاء السعوديين وزميليهما الأميركيَّين بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة العودة التي استغرقت نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، معلنة انتهاء المهمة الفضائية "Ax-2" التي أطلقتها السعودية في 22 أيار الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

وبدأت رحلة انفصال مركبة "دراغون"، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكياً، عن محطة الفضاء الدولية، امسالثلاثاء، وتنفذ عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي هبطت على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم.
 
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