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عربي-دولي

لحظة تاريخية.. شاهدوا الاطلالة الأولى للرائدين السعوديين لحظة وصولهما الى الارض (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2023 | 00:05
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في لحظة تاريخية، حط رائدا الفضاء السعوديان: ريانة برناوي وعلي القرني على الأرض، بعد رحلة في الفضاء استمرت 10 أيام، وظهر الرائدان يلوحان بأيديهم.

فقد عادت المركبة دراغون التي تحمل على متنها الرائدين إلى الأرض، صباح اليوم الأربعاء، بعد رحلة استمرت عشرة أيام في الفضاء.
وبدأت "دراغون" التي تقل السعوديين وزميليهما الأميركيَّين بيجي ويتسون وجون شوفنر، رحلة العودة التي استغرقت نحو 12 ساعة قبل الوصول إلى المياه، أمس، معلنة انتهاء المهمة الفضائية "Ax-2" التي أطلقتها المملكة في 22 أيار الجاري كأول مهمة علمية سعودية نحو الفضاء.

إذ انطلقت رحلة انفصال مركبة "دراغون"، وهي أول مركبة فضائية تقوم بنقل البشر خارج الأرض أوتوماتيكياً، عن محطة الفضاء الدولية، أمس منفذة عدة مناورات حتى تدخل الغلاف الجوي، وبالتالي هبطت على الأرض أمام سواحل ولاية فلوريدا في وقت مبكر من صباح اليوم.
 
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