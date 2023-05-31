زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات، المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع على عُمق 33 كلم قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كلم من جزيرة الجنوب النيوزيلندية، في حين لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.

Advertisement