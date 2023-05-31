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عربي-دولي

جريمة غامضة: نجل رئس مخابرات القذافي جثة.. الرصاص فتك بجسده (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2023 | 02:00
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عثر على نجل عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات في عهد العميد الليبي معمر القذافي، جثة في عملية قتل غامضة.

فقد أفادت مصادر العربية\الحدث اليوم الأربعاء باغتيال محمد السنوسي بالرصاص في سبها.

كما أضافت أن جثة السنوسي وجدت مصابة بطلقات نارية في أماكن متفرقة.

آخر ظهور
وكان آخر ظهور للسنوسي الابن في كانون الأول 2022 ، حين هدد بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية في جنوب ليبيا، إذا لم تفرج الحكومة عن والده ورفاقه.
 
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ومنذ أشهر، تقود عائلة عبد السنوسي، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس إلى القضاء الأميركي من أجل محاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث الشهير

يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة شباط التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.(العربية)

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