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عربي-دولي

البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً فضائياً

Lebanon 24
31-05-2023 | 01:03
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دان البيت الأبيض إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً قالت إنّه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّراً من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات".

وقال آدم هودج المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونج يانج في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ البالستية (...) يهدّد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها".
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وأضاف أنّ "إطلاق هذا الصاروخ الفضائي المزعوم يستخدم تقنيات مرتبطة مباشرة بالبرنامج الكوري الشمالي للصواريخ البالستية العابرة للقارّات".
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